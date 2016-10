Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer schot in de roos

Elly Landsta weet niet wat haar overkomt als 40.000e bezoeker van het Zondagmiddagpodium

HOOFDDORP - Vol ongeloof loopt de 75-jarige Elly Landstra-De Wit naar voren. ’Nee’, roept de gelukkige vol verbazing als haar naam wordt afgeroepen als 40.000ste bezoeker van het Zondagmiddagpodium.

Door Marjolein Vos - 31-10-2016, 9:12 (Update 31-10-2016, 9:12)

Al sinds januari 1999 is de het Zondagmiddagpodium een begrip in de polder. ,,Het was een idee van de toenmalig directeur van Meerwaarde, die dit evenement had gezien in Purmerend. Meteen toen het geopend werd door de burgemeester was het een succes”, vertelt Elly Bruijnesteijn, die er vanaf het begin al vrijwilligster is....