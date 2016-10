En nog de groeten van de duivel

Foto United Photos/Elisabeth Beelaerts Griezelen, maar ook de nodige muziek tijdens de Halloweenoptocht in Floriande.

HOOFDDORP - Een griezelig wezen met een bos lange haren voor het gezicht presenteert in het Van Groningenhof een kartonnen bordje richting de voorbijgaande stoet. ,,Wilt u een snoepje?’’ Gretig nemen de zombies, heksen en spoken de lekkernij aan. ,,Met de groeten van de duivel’’, zegt de gulle geefster. De Halloween Optocht Floriande is in volle gang.

Door Paul Lipsstadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 30-10-2016, 18:19 (Update 30-10-2016, 18:19)

Het is een ware ‘night of the living dead’ in Floriande, met een optocht van meer dan duizend kinderen, begeleid door al dan niet eveneens...