Diefstal in verzorgingstehuis De Meerstede Hoofddorp: verpleger aangehouden

ANP

HOOFDDORP - Een verpleger van verzorgingstehuis De Meerstede in Hoofddorp heeft meerdere malen gestolen van de bewoners voor wie hij zorgde. Zaterdag werd de man aangehouden.

Door Floris van Bodegraven - 29-10-2016, 17:18 (Update 29-10-2016, 17:24)

Al langere tijd bleek er regelmatig contant geld te verdwijnen in het verzorgingstehuis, meldt politie Hoofddorp opFacebook. Enkele bewoners hadden hun vermoedens duidelijk gemaakt aan de wijkagent en deden aangifte.

Camera’s

De politie plaatste camera’s in de kamers van de bewoners, in de hoop zo de dader te kunnen vinden. Agenten zagen daardoor zaterdag hoe een medewerker geld uit de lade van een bewoner haalde en dit in zijn zak stopte.

De man is daarna aangehouden, er is een proces-verbaal tegen hem opgehaald.