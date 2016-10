Zes personen ademen rook in bij brand in grote wasserette in Boesingheliede

Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

BOESINGHELIEDE - In een grote wasserette aan de Schipholweg in Boesingheliede is vrijdagavond brand uitgebroken.

Rond half tien ontstond de brand in een van bakken waar kleding inzat. De brandweer rukte massaal uit naar het industrieterrein. Bij de brand kwam veel rookontwikkeling vrij.

Medewerkers probeerden met een brandblusser het vuur te doven. Brandweerlieden hebben de bluswerkzaamheden vervolgens overgenomen.

Zes personen die in het pand aanwezig waren hebben rook ingeademd. Zij zijn allen door ambulancebroeders nagekeken. Na de controles in de ambulance en overleg met een longarts hoefde geen van allen mee naar het ziekenhuis.

De brandweer is nog geruime tijd bezig geweest met bluswerkzaamheden.