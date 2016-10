Down-kinderen slecht af in Kenia

Foto United Photos/Rob van Wieringen Lisanne en Eveline de Wit: ,,Het wordt een grote ervaring, we zijn apetrots op dat we dit mogen doen.’’

HOOFDDORP - Twee zussen uit Hoofddorp, Lisanne en Eveline de Wit, stappen dinsdag 8 november op het vliegtuig om kinderen met het syndroom van Down in Kenia te helpen. ,,Kinderen met Down zijn in Afrika veel slechter af dan in Nederland, wij gaan ze helpen.’’

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 30-10-2016, 9:00 (Update 30-10-2016, 9:00)

In arme landen zijn kinderen met een beperking nog meer het kind van de rekening dan in Nederland, waar voor kinderen met het syndroom van Down veel voorzieningen zijn. Lisanne (25) en Eveline (31) weten dat als...