Kunstwerk Windzwaard krijgt komende vrijdag nieuwe ledverlichting

Illustratie: Buro Poppinga Zoals op deze illustratie is het Windzwaard nooit verlicht.

HOOFDDORP - Het Windzwaard krijgt komende vrijdag alsnog nieuwe ledverlichting. Dat zou eigenlijk op woensdag 12 oktober gebeuren, maar door technisch malheur is de klus uitgesteld.

Door Wessel Mekking - 29-10-2016, 10:26 (Update 29-10-2016, 10:26)

Het kunstwerk, dat ongeveer een half miljoen kostte, krijgt vrijdag een massa ledlampen. ,,De vertraging zat hem in een niet goed werkende printplaat voor de leds’’, verduidelijkt een gemeentewoordvoerster. ,,Ze zouden bijvoorbeeld bij meer spanning in de omgeving, denk aan bliksem, stukgaan.’’ De printplaat is onlangs getest en kan worden gebruikt.

Het Windzwaard, dat staat op de rotonde Bennebroekerweg-Deltaweg bij Floriande, kampt al sinds het begin met problemen. Het gevaarte is nooit goed verlicht geweest en de afgelopen maanden is het helemaal donker.

De massa ledlampen moet het 33 meter lange zwaard goed belichten. De gemeente Haarlemmermeer, kunstenaar Wim Poppinga en ’lichtvormgever’ Joannes Melis hebben na een uitgebreide proef in februari voor deze optie gekozen.