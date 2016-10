Eenzaamheid verdrijven als roeping van Venneper

Foto: United Photos/Toussaint Kluiters ,,Sommige singles met een beperking zien de hele week niemand.’’

NIEUW-VENNEP - Ooit was hij een ’verwende Amsterdamse yup’ met een vette bankrekening, vertelt Vincent van Munster (39). Tegenwoordig volgt hij zijn hart en probeert-ie met de door hem opgerichte Stichting Philia mensen met een beperking te verbinden met elkaar. Zijn banksaldo is geslonken, maar initiatieven als Biosoepi, met een lunchroom in het Ontmoetingscentrum, geven hem een goed gevoel. Dat is voor Van Munster echte rijkdom.

Bijna alle ruimtes in het Ontmoetingscentrum zijn deze donderdagochtend bezet. Knutselen, biljarten of bijkletsen onder het...