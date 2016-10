Advocate van tableau gehaald

HOOFDDORP - Het Hof van Discipline heeft een Hoofddorpse advocate met onmiddellijke ingang van het tableau geschrapt. De vrouw wordt verweten dat ze zich herhaaldelijk zo grievend heeft uitgelaten over rechters dat ze niet meer als advocaat mag werken.

Door Jacob van der Meulen - 28-10-2016, 20:00 (Update 28-10-2016, 20:00)

De zwaarste maatregel die het Hof van Discipline werd een week geleden opgelegd nadat de Amsterdamse Raad van Discipline al een schorsing van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, had opgelegd. De Hoofddorpse was daartegen in hoger beroep gegaan.

