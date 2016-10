Grote behoefte aan internationale school in Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Er is grote behoefte aan een internationale school (basis- en middelbaar onderwijs) in Haarlemmermeer. ,,De afgelopen vijf jaar is de wachttijd enorm opgelopen. Mensen verhuizen daarom van hier richting Den Haag’’, aldus D66-wethouder John Nederstigt (onderwijs).

Door Bart Boele - 31-10-2016, 7:12 (Update 31-10-2016, 7:12)

Hij reageert daarmee op een herhaalde oproep van Jurgen Nobel (VVD) om een internationale school in Haarlemmermeer te vestigen. Tot nu toe is er alleen een private basisschool gestart. Er is ook een initiatief voor een openbare basisschool. Van een middelbare school is nog...