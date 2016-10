Tweede woningcorporatie wordt actief in polder

HOOFDDORP - Naast Ymere gaat een tweede woningcorporatie actief worden in Haarlemmermeer. Om welke corporatie het gaat wil woonwethouder Tom Horn (PvdA) nog niet zeggen.

Door Bart Boele - 30-10-2016, 19:10 (Update 30-10-2016, 19:10)

,,We zijn hard bezig om die corporatie binnen onze gemeentegrenzen te halen. We hebben meer investeringscapaciteit nodig’’, aldus Horn.

Ymere heeft voor Haarlemmermeer een investeringsbudget van 40 miljoen euro voor de komende jaren. Dat is lang niet voldoende om genoeg sociale huurwoningen te bouwen, waar zoveel behoefte aan is. Horn: ,,Ter vergelijking: de gezamenlijke corporaties in Amsterdam hebben...