Haarlemmermeer start nieuwe procedure uitzichtheuvel Park 21

DEN HAAG - De gemeente Haarlemmermeer start helemaal opnieuw met de procedure voor de aanleg van een uitzichtheuvel in recreatiegebied Park 21. Dat is het gevolg van het verzet van agrarisch bedrijf Gort in Nieuw-Vennep.

Door Adrie van der Wel - 28-10-2016, 19:19 (Update 28-10-2016, 19:19)

Gort drong de gemeente al in het nauw met een rechtszaak bij de rechtbank in Haarlem. Maar het oordeel van de rechtbank ging hem niet ver genoeg. Hij stapte vrijdag naar de Raad van State voor een hoger beroep. Zijn raadsman Martijn Smaling trok dat beroep in...