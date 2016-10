Langzaam rijdende automobilist trekt aandacht van politie in Badhoevedorp

Foto: ANP

BADHOEVEDORP - Een 31-jarige automobilist is vrijdag vroeg in de ochtend aangehouden op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp.

Rond 4.00 uur zag de politie een personenauto erg langzaam rijden op de Nieuwemeerdijk. Nadat de auto aan de kant was gezet, bleek de 31-jarige bestuurder alcohol te hebben gebruikt.

Hij moest op straat een alcoholtest afleggen, waarbij hij juist niet tot de strafbare grens kwam. De bestuurder vond dat hij zelf wel kon voelen of hij te veel had gedronken en of hij nog kon rijden.

Bij controle bleek dat hij na een rijontzegging net zijn rijbewijs weer had teruggekregen. Wel stond er nog een flinke geldboete open. De man heeft de boete van bijna duizend euro direct betaald.