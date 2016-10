Jongerenraad Haarlemmermeer mogelijk al dit jaar aan de slag

HAARLEMMERMEER - De Haarlemmermeerse gemeenteraad krijgt per januari een broertje. Maar als het aan gemeenteraadslid Fien Eveleens (PvdA) ligt, start de jongerenraad liever vandaag dan morgen.

Door Walter van Polanen - 28-10-2016, 14:45 (Update 28-10-2016, 15:18)

,,Volgende week houden we een vergadering en gaan we spijkers met koppen slaan”, zegt de voorzitter van de raadswerkgroep communicatie. „Hoe sneller we beginnen, hoe beter. Anders hebben we tegen de zomer nog niets.”

Formeel gaat de jongerenraad in het nieuwe jaar aan de slag met het adviseren van de gemeenteraad. Het project is opgenomen in de...