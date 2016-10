Schulden Haarlemmermeer lopen te snel op

HOOFDDORP - De schulden van de gemeente Haarlemmermeer zijn van 148 miljoen in 2007 opgelopen naar 522 miljoen in 2015. Als er niet wordt ingegrepen is dat bedrag in 2020 verdubbeld.

Door Bart Boele - 27-10-2016, 22:20 (Update 27-10-2016, 22:20)

De gemeenteraad maakt zich daar ernstige zorgen over. De raadsleden Jurgen Nobel (VVD), Nicole Mulder (GroenLinks), Martin Meiland (D66), Chris Vonk (PvdA), Hans Spijker (Een Haarlemmermeer) en Anneke van der Helm (CDVP) waarschuwen ervoor dat de toekomstige generaties niet met die erfenis opgezadeld mogen worden.

Financieel wethouder Derk Reneman (VVD) heeft de...