Motorrijder gewond bij val in Vijfhuizen

Foto Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

VIJFHUIZEN - Een motorrijder is donderdag gewond geraakt toen hij hard ten val kwam op de Drie Merenweg in Vijfhuizen.

Door Internetredactie - 27-10-2016, 18:33 (Update 27-10-2016, 18:33)

Tijdens zijn val, raakte het slachtoffer ook een afzettingspaal.

Gezien de ernst van de melding werd naast twee ambulances, ook het traumateam opgeroepen. Het traumateam hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een bergingsbedrijf heeft de motor later op de avond opgehaald.