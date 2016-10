Haarlemmer Cees Dool trotseert instinkertjes bij Kaaskeur Concours

Foto United Photos/Paul Vreeker Kaasproever Cees Dool met zijn bronzen medaille.

Haarlemmer Cees Dool is kaaskenner en won onlangs een bronzen medaille tijdens het Nederlands Nationaal Kaaskeur Concours. Hij is enorm verguld met de onderscheiding, en is inmiddels werkzaam als kaasspecialist bij een landelijke supermarkt.

Door Paul Lips - 27-10-2016, 17:33 (Update 27-10-2016, 17:33)

Cees Dool is één middag in de maand actief als stagiair bij ’t Kaaswinkeltje aan de Koningstraat. Hij vergroot er zijn kennis onder leiding van eigenaar Marco Rütten, die zeer enthousiast is over Cees. Marco: „Het is heel leuk dat Cees zijn passie volgt en het vak wil...