Monique Prigge wil niet opnieuw tweede worden in Hoofddorp-centrum

Foto Paul van der Kooij Het team van slagerij Gelderblom. Tweede van links Monique, naast haar Chris.

HOOFDDORP - Zeker, ze vinden het bij slagerij Gelderblom allemaal prachtig dat ze hard op weg zijn om de meest klantvriendelijke onderneming van Hoofddorp-centrum te worden.

Door Paul van der Kooij - 27-10-2016, 19:00 (Update 27-10-2016, 19:00)

Maar verkoopster Monique Prigge lijkt het wel het mooiste te vinden. Toen de slagerij nog van Peter Snel was, had ze al een keer meegemaakt hoe het is om als tweede te eindigen bij zo’n verkiezing. ,,Nu willen we weleens winnen.’’

En dus wijst ze pinnende klanten vol overgave op de verkiezing. Tussendoor maakt ze praatjes waar...