Haarlemmermeers raadslid Van der Veer stapt voor vierde keer op bij politieke partij

Archieffoto United Photos/Remco van der Kruis Anneke van der Veer gaat als eenvrouwsfractie door.

HOOFDDORP - De gemeenteraad van Haarlemmermeer telt inmiddels dertien politieke partijen. Die situatie is ontstaan omdat raadslid Anneke van der Veer per direct uit de tweemansfractie van Onafhankelijk Liberaal is gestapt.

Door Bart Boele en Richard Walraven - 27-10-2016, 16:27 (Update 27-10-2016, 16:44)

Aan het begin van de huidige raadsperiode in maart 2014 waren er nog elf partijen in de raad. Na een scheuring in de fractie van Forza richtten Anneke van der Veer en Kees van der Linden hun Onafhankelijk Liberaal op. Die fractie is door het besluit van Van der Veer om...