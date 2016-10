Omgelegde A9 eind april 2017 al in gebruik

BADHOEVEDORP - Vanaf eind april 2017 is het omgelegde deel van de A9 bij Badhoevedorp in gebruik. Dat liet Rijkswaterstaat (RWS) woensdag weten aan 150 geïnteresseerden op de dorpsraadbijeenkomst in het dorpshuis.

Door Renée Heijmans - 27-10-2016, 14:33 (Update 27-10-2016, 15:02)

,,De aannemer ligt voor op planning’’, aldus Donald Nagel van RWS. Vanaf half november is de afslag vanuit Haarlem naar Badhoevedorp gereed, hetgeen betekent dat omrijden via een enorme lus dan tot het verleden behoort.

Naar verwachting wordt half december de nieuwe A9 richting Amstelveen in gebruik genomen en rijdt er...