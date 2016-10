Haarlemmermeer telt nu 13 partijen in gemeenteraad

HOOFDDORP - Raadslid Anneke van der Veer is uit de tweemanspartij Onafhankelijk Liberaal (OL) gestapt.

Door Bart Boele - 26-10-2016, 22:10 (Update 26-10-2016, 22:16)

Zij blijft aan als gemeenteraadslid. Voor zover bekend blijft het andere OL-raadslid, Cees van der Linden ook in de gemeenteraad zitten. Daarmee komt het aantal partijen in de 39 zetels tellende raad op dertien.

Volgens Van der Veer is er niet meer samen te werken met Van der Linden. Samen stapten zij kort na de verkiezingen in 2014 uit de fractie van Forza. De vier raadsleden van die partij zijn nu dus verdeeld over drie fracties in de gemeenteraad.

In een verklaring stelt Van der Veer dat Van der Linden het steeds liet afweten bij bijeenkomsten van de gemeenteraad. Als fractievoorzitter vindt ze dat niet kunnen.

In haar verklaring is het modder grooien naar Van der Linden begonnen. Hij zou fractievergaderingen hebben verplaatst zonder Van der Veer op de hoogte te stellen. Haar wordt verweten dat ze een andere fractievergadering niet aanwezig was, terwijl ze zich had afgemeld.

Volgens Van der Veer mag zij niet langer fractievoorzitter zijn vanwege haar privé financiën. ,,Het bestuur van Onafhankelijk Liberaal stelt dat een raadslid niet in kwetsbare financiële omstandigheden mag verkeren. Kennelijk kan je volgens Van der Linden en Bakker (fractie-assistent - red.) enkel goed raadswerk afleveren met een dikke portemonnee. Verder zijn ze boos dat ik mijn privéfinanciën niet met ze bespreek. Maar ik beslis zelf wel met wie ik daarover praat. Dat staat compleet los van mijn raadswerk”, aldus Van der Veer.

Zij blijft als raadslid aan omdat ’honderden mensen’ op haar hebben gestemd, Ze vraagt zich af of Van der Linden dat ook doet omdat ’slechts 153 mensen hun stem op hem hebben uitgebracht’.