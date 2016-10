Boekuwzending uit Nieuw-Vennep: van pakjes tot olifanten

Foto PR Rik Balder in het magazijn van Boekuwzending.com. Bekijk Fotoserie

NIEUW-VENNEP - Of iemand nu een klein pakje wil versturen, een pallet of een flinke olifant, Boekuwzending.com (BUZ) zoekt daar razendsnel de beste vervoerder bij. Uit ervaring weet het Vennepse bedrijf namelijk precies wie waar goed in is. Het systeem biedt maar liefst honderdtwintig opties op transportgebied. Met één klik van de muis kan een binnengekomen order aan de uitverkoren vervoerder worden gekoppeld.

Door Paul van der Kooij - 27-10-2016, 7:15 (Update 27-10-2016, 7:15)

„We noemen onszelf geen transporteur, maar een transportarrangeur of –orkestleider”, legt eigenaar-directeur Rik Balder van Boekuwzending.com graag uit. „Anders...