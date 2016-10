HAP: help jongeren met problemen een handje

HOOFDDORP - De lokale partij HAP wil dat de gemeente Haarlemmermeer jongeren met problemen te hulp schiet.

Door Bart Boele - 26-10-2016, 17:26 (Update 26-10-2016, 17:26)

Er moet een fonds komen voor jongeren met problematische schulden, aldus HAP-fractievoorzitter Johan Rip. In Den Haag en Amsterdam hebben ze al zo’n fonds.

De bedoeling is dat een deel van schulden van de jongeren wordt kwijtgescholden op voorwaarde dat de jongere financieel zelfredzaam is en een tegenprestatie levert. Hij moet actief meewerken aan een toekomstperspectief door het volgen of afmaken van een opleiding en het...