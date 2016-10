Hoofdkantoor Apex Logistics op Schiphol

SCHIPHOL - Het Chinese Apex Logistics International vestigt zijn Europese hoofdkantoor op Schiphol.

Door Bart Boele - 26-10-2016, 12:49 (Update 26-10-2016, 13:21)

Het bedrijf strijkt neer in het pand Fokker 5 op het Fokker Logistics Park. Er is 2440 vierkante meter bedrijfsruimte gehuurd, waaronder 530 vierkante meter kantoor.

Het bedrijf heeft meer dan tweeduizend werknemers verdeeld over achttien kantoren in Azië, elf in de Verenigde Staten en na de oplevering in 2017 ook op Schiphol.

Gebouw Fokker 5 is na Fokker 7 en 8 het derde volledig duurzame pand dat Anthony Fokker Business Park verhuurt. Fokker 7 en 8 werden gekozen als winnaar van de Nationale duurzaamheidsprijs staal.

De gebouwen zijn multifunctioneel en demontabel en zijn geconstrueerd met gezonde materialen.