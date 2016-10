Vrachtwagen en personenauto uitgebrand op parkeerplaats in Abbenes

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

ABBENES - Een vrachtwagen en een personenauto zijn in de nacht van dinsdag op woensdag volledig in vlammen opgegaan in Abbenes. De wagens stonden op een parkeerplaats bij de Rijnlanderweg naast de oprit naar de A44.

Door Jan Balk - 26-10-2016, 7:13 (Update 26-10-2016, 7:13)

De brand werd even voor 03:30 ontdekt. De brandweer kon niet voorkomen dat de voertuigen helemaal werden verwoest. Vermoedelijk zijn beide voertuigen naast elkaar op de parkeerplaats gezet en vervolgens in brand gestoken.

Door de brand was de oprit naar de A44 richting Leiden afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de zaak.