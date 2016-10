’Viaduct Sloterweg wel veilig’

HOOFDDORP - Het viaduct in de Sloterweg in Hoofddorp over de nieuwe A9 is wel veilig. Dat zeggen B en W in antwoord op vragen van PvdA-raadslid Willem Klijn.

Door Bart Boele - 25-10-2016, 15:35 (Update 25-10-2016, 15:47)

Volgens Klijn is de rijbaan dusdanig smal, dat twee elkaar tegemoetkomende vrachtwagens of landbouwvoertuigen elkaar niet kunnen passeren. Bovendien is het fietspad op het viaduct en de op- en afritten niet veilig voor fietsers, aldus Klijn.

Het raadslid ziet dat volgens B en W niet juist. ,,De Sloterweg is een erftoegangsweg. De rijbaanbreedte op...