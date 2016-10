Toch uitbater restaurant Première Hoofddorp

HOOFDDORP - Er komt toch een nieuwe uitbater voor het theaterrestaurant in het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Het huidige restaurant Première wordt vermoedelijk al in november gesloten.

Door Walter van Polanen - 25-10-2016, 16:28 (Update 25-10-2016, 16:28)

Restaurant Première in Het Cultuurgebouw is momenteel alleen rond theatervoorstellingen open. Maar er is hoop: de gemeente Haarlemmermeer is in gesprek met een mogelijke nieuwe uitbater.

Op andere momenten dan bij voorstellingen is het niet rendabel genoeg om het restaurant te openen voor gasten. „Op dit moment is de gemeente in vergaande besprekingen met een kandidaat voor...