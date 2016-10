Ghb-verslaafde Hoofddorper (27) krijgt werkstraf van 120 uur

HAARLEM - Kevin R. uit Hoofddorp werd in mei aangehouden op het terrein van een autosloperij in Weteringbrug. Hij had het hek, dat provisorisch was dichtgemaakt met tie-wraps, opengeknipt en was van plan geweest onderdelen te stelen. ,,Een speakersetje leek me wel leuk.’’

Door Hein Flach - 25-10-2016, 14:10 (Update 25-10-2016, 14:10)

Hij had al een portier van een sloopauto over de sloot gelegd om de spulletjes wat gemakkelijker naar zijn bestelauto te vervoeren, toen de politie kwam. Hij verstopte zich tussen de sloopauto’s, maar ze vonden hem toch. In zijn...