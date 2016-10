Zwarte koffer gestolen tijdens inbraak in Hoofddorp

HOOFDDORP - In een woning in de JC Beetslaan in Hoofddorp is dinsdag ingebroken. Er werd onder meer een zwarte koffer gestolen.

Door Jan Balk - 25-10-2016, 12:00 (Update 25-10-2016, 12:12)

De koffer zou vervolgens zijn neergezet en weer zijn weggehaald bij winkelcentrum Toolenburg.

De politie meldt de inbraak op Twitter en roept getuigen op om zich te melden.