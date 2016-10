’Parkeren Nieuw-Vennep is net waterbed’

NIEUW-VENNEP - „Vrij parkeren in het centrum is heel mooi. Daar zijn we het met z’n allen over eens. Maar hoe krijgen we de mensen naar binnen in de Symfonie? Dat is wat we willen.” Zo vat dorpsraadbestuurslid Ben Haspels, tijdens de informatieavond over het afschaffen van betaald parkeren in Nieuw-Vennep, de meest gehoorde reacties samen.

Door Ronnie van der Knaap - 25-10-2016, 11:11 (Update 25-10-2016, 11:46)

Een handvol Vennepers is maandag afgekomen op de gemeentelijke informatieavond over het nieuwe parkeerbeleid. Onder hen vertegenwoordigers van de Vennepse Dorpsraad, de Ondernemersvereniging OVHZ en de...