Onbezorgde oude dag voor legkippen

Foto Toussaint Kluiters Michelle Eigenhuis met zoons Milan en Mitchel.

RIJSENHOUT - Op een terrein aan de voet van de Aalsmeerderdijk, aan het oog onttrokken door de woningen bovenaan de weg, houdt Michelle Eigenhuis zich bezig met bijzonder vrijwilligerswerk. Ze vangt legkippen op uit de pluimvee-industrie. „Zien hoe ze opknappen, geeft heel veel voldoening.”

Door Alex Stolwijk a.stolwijk@hollandmediacombinatie.nl - 25-10-2016, 10:48 (Update 25-10-2016, 11:00)

Nee, Michelle Eigenhuis (31) is geen fanatieke activist of wereldverbeteraar. Dierenvriend is een betere omschrijving voor de Rijsenhoutse, die in de gebouwen rond haar huis in de loop der tijd genoeg dieren voor een kleine kinderboerderij bij elkaar...