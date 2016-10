Elfde herdenking van slachtoffers Schipholbrand

ANP Photo/Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) Foto van het interieur van het door de brand verwoeste cellencomplex op Schiphol-Oost. De foto is gebruikt in het onderzoeksrapport van de Schipholbrand.

SCHIPHOL - Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer houdt woensdagavond de jaarlijkse herdenking van de Schipholbrand.

Door Richard Walraven - 24-10-2016, 14:02 (Update 24-10-2016, 14:49)

Bij de brand op 26 oktober 2005 kwamen in het cellencomplex van het Detentiecentrum Schiphol elf mensen om het leven. Alle slachtoffers zaten vast in afwachting van een beslissing over hun verblijf in ons land.

Platform Vluchtelingen Haarlemmeermeer - voorheen Werkgroep Kerk en Vluchtelingen - organiseert de herdenking jaarlijks in samenwerking met nabestaanden van de slachtoffers en overlevenden van de brand. Velen van hen kampen nog altijd met trauma’s en...