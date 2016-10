Man in Rijsenhout aangehouden vanwege xtc

RIJSENHOUT - In Rijsenhout is zondag een man onwel geworden. Naast het slachtoffer zijn xtc-pillen gevonden. De man is na behandeling aangehouden.

Door Jan Balk - 24-10-2016, 9:29 (Update 24-10-2016, 9:29)

De verdachte zit vast. Politie Haarlemmermeer meldt het incident op Twitter.