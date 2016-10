Papier van olifantenpoep en zeewierburgers op Veggie Fair

Foto United Photos/Remco van der Kruis Proeven tijdens de vierde editie van de Veggie Fair.

LISSERBROEK - Gewapend met tasjes en kratten komen bezoekers het terrein van de Veggie Fair op. Afgelopen weekeinde vond het inmiddels jaarlijkse evenement plaats waarbij de duurzame en biologische lifestyle centraal staat.

Door Marjolein Vos - 23-10-2016, 18:37 (Update 23-10-2016, 18:37)

Het zonnetje schijnt over het landgoed en er is veel te doen, onder meer in de gebieden waar de bezoekers zelf kunnen plukken. Deze zijn met name in trek bij gezinnen en ouderen. Vorig jaar vond het evenement plaats in Doorn, maar deze vierde editie van de Veggie Fair werd...