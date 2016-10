Miss Africa-verkiezing als ode aan de schoonheid

Foto United Photos/Ron Pichel Kleurrijke kostuums tijdens de Miss-verkiezing.

HOOFDDORP - De Miss Africa Netherlands-verkiezing zaterdagavond in De Meerse in Hoofddorp zou je een ode aan de schoonheid van de mens in het algemeen kunnen noemen. De ene bezoeker ziet er nog knapper uit dan de andere. Zowel het podium als in de zaal is het één feestelijke happening. Het is uiteindelijk Claudia Nzeba uit Congo die met de eer gaat strijken.

Door Paul Lips - 23-10-2016, 15:57 (Update 23-10-2016, 15:57)

De veelzijdigheid van Afrika op de kaart zetten, goede doelen initiëren en een positieve bijdrage leveren aan de multiculturele...