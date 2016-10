Zevenjarig meisje in Hoofddorp na bijna twee uur gevonden

ANP

HOOFDDORP - Een zevenjarig meisje is zaterdagavond weer gevonden nadat ze ruim anderhalf uur werd vermist. Het meisje was voor het laatst gezien op de Norholm in Hoofddorp.

Door Floris van Bodegraven - 22-10-2016, 19:28 (Update 22-10-2016, 19:56)

Rond kwart voor zes werd er een Burgernetactie gestart om het meisje te vinden. Uiteindelijk werd ze na bijna twee uur gelukkig alsnog gevonden.