Bussluis in Floriande binnenkort 24 uur per dag open

HOOFDDORP - De bussluis in de Waddenweg-Deltaweg is binnenkort 24 uur per dag open. Bij wijze van proef kan het verkeer hier vanaf eind deze of begin volgende maand altijd doorrijden, meldt de gemeente Haarlemmermeer in een bewonersbrief.

Door Wessel Mekking - 23-10-2016, 13:00 (Update 23-10-2016, 13:24)

In mei besloot een krappe meerderheid van de gemeenteraad dat de bussluis bij wijze van proef 24 uur per dag open moet. Nu is de sluis op doordeweekse dagen tussen 7 en 9 uur en tussen 17 en 19 uur alleen geopend voor lijnbussen....