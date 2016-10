Openstaande boete leidt tot drugsvondst in Hoofddorp

Door Lotte Verheul - 22-10-2016, 11:40 (Update 22-10-2016, 11:55)

De bewoner had nog een geldboete open staan van 330 euro (of vier dagen hechtenis).

De betrokkene zelf bleek niet thuis te zijn, maar toen een 18-jarige huisgenoot de deur open deed, kwam er meteen een sterke henneplucht naar buiten.

In de woning vond de politie een zak met (260 gram) hennepresten. De politie nam de drugs in beslag en stelt een forensisch onderzoek in naar de hennepresten.

De 18-jarige man werd aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Hier bleek hij ook nog DNA af te moeten staan in verband met een andere zaak.