Taxi te water geraakt in Zwanenburg

Foto’s: Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

ZWANENBURG - Een taxi is vrijdag aan het einde van de avond in het water terecht gekomen in Zwanenburg.

Door Lotte Verheul - 22-10-2016, 7:45 (Update 22-10-2016, 7:45)

Rond kwart voor twaalf reed de taxi over de Zwanenburgerdijk, toen een ander busje vanuit de Venenweg de Zwanenburgerdijk wilde oprijden. De twee konden elkaar niet meer ontwijken, waarna de taxi in het water belandde.

Hulpdiensten werden massaal opgeroepen om hulp te verlenen. De twee inzittenden van de taxi konden het voertuig snel verlaten en kwamen met een nat pak uit het water.

Ambulancebroeders hebben beide personen nagekeken. Na de controle hoefde zij niet mee naar het ziekenhuis.

De taxi zonk al snel naar de bodem van het water. Een bergingsbedrijf zal de taxi op een later moment opduiken en uit het water takelen.

Door het ongeval was de Zwanenburgerdijk tussen de Weerenweg en de Venenweg afgesloten voor het verkeer.