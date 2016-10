Feestelijk programma met sterren

foto: UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Remon Vink, bedrijfsleider van Pathe bioscoop

HAARLEM - Bekende regisseurs en filmsterren komen vanaf zaterdag 22 oktober een week lang naar Pathé in Haarlem voor meet and greets met hun fans. Er zijn voorpremières, kidsactiviteiten en hapjes en drankjes. Enkele hoogtepunten uit het feest ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan.

Door Jacob van der Meulen - 21-10-2016, 19:20 (Update 21-10-2016, 19:59)

Na de film Prooi (vandaag om 19.40 uur) kan het publiek in gesprek met regisseur Dick Maas en hoofdrolspeler Julian Looman. Ook leuk om even een selfie met ze te maken.

De cast van de film Uilenbal komt zondag voor een meet and greet na afloop van de film die om 13 uur begint.

Maandag is er een marathon van Pathé Alternative Cinema vanaf 12 uur met onder andere The Red Turtle, A Hologram For The King, Carol en Riphagen. Er worden hapjes geserveerd.

Dinsdag is er vanaf 21 uur een Sneak Preview inclusief een quiz.

Ladies Night op woensdag begint om 20 uur met de film Hartenstrijd. Er is live muziek en er zijn prijsverlotingen.

Donderdag zijn er vanaf 20 uur gecostumeerde spelers aanwezig van het Marvel-genre waarmee bezoekers op de foto kunnen.

De film A Monster Calls, beleeft vrijdag om 20 uur zijn voorpremière.

Zaterdag en zondag zijn er ’s middags vanaf 13 uur kinderfilms te zien en worden er kinderactiviteiten gehouden.

Zaterdagavond vanaf middernacht begint de Horrornacht die pas in het ochtendgloren eindigt.

Zondagmiddag is er vanaf 14.30 uur een meet and greet met Junior uit Storks. Vanaf 16 uur is de voorpremière van Een Echte Vermeer. De regisseur is aanwezig.

Voor meer info: www.pathe.nl