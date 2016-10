In Pathé gaat het om de belevenis

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS ,,Geen pauze. We willen de beleving van een film niet doorbreken.’’ Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Als manager Remon Vink zijn kleine kantoortje uitloopt staat hij deze herfstvakantie tussen een massa kinderen die zich vermaken met het luchtkussen in de foyer van Pathé. Door al die lol liggen gepofte popcornkorrels verspreid over het tapijt. ’s Avonds is dat weer opgeruimd en het kindergejoel verstomd. Volwassenen drinken dan na de non-stop vertoonde film nog even een glaasje en praten na. Belevenis, daar gaat het om in Pathé, vertelt Vink.

Door Jacob van der Meulen - 21-10-2016, 19:17 (Update 21-10-2016, 20:03)

De kleuren spatten in Pathé niet alleen van...