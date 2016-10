FNV: komend weekend nog geen acties bij KLM

SCHIPHOL - Vakbond FNV houdt in ieder geval komend weekend nog geen ,,verdere acties'' bij KLM. Dat liet actiecoördinator Leen van de List vrijdagmiddag weten. Of er vanaf maandag wel krachtiger verzet komt dan de afgelopen week gehouden stiptheidsacties, kon hij nog niet aangeven.

Door ANP - 21-10-2016, 17:41 (Update 21-10-2016, 17:42)

De luchtvaartmaatschappij en de vakbeweging liggen met elkaar overhoop over een besluit om met ingang van eind oktober minder cabinepersoneel in te zetten op sommige lange vluchten. De maatregel is volgens KLM noodzakelijk om de eigen doelstellingen voor verbetering van de productiviteit te halen, zolang de bonden niet bereid zijn te praten over een nieuwe cao.

FNV wil dat het besluit van tafel gaat en hield daarom al stiptheidsacties. De vakbond vreest dat de werkdruk flink zal toenemen als de maatregel doorgaat. Dat zou nadelige gevolgen hebben voor de dienstverlening aan reizigers en voor de veiligheid aan boord. FNV wil niet praten over een cao voordat er een oplossing is voor een conflict over pensioenen.