Twee procent economische groei in regio Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Het gaat goed met de economie in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, waar ook Haarlemmermeer deel van uit maakt. Volgens het UWV groeit de regionale economie dit jaar met twee procent.

Door Richard Walraven - 21-10-2016, 14:21 (Update 21-10-2016, 14:28)

Die groei is groter dan landelijk. Daar blijft die beperkt tot één procent. Vooral in de zakelijke dienstverlening, ict, horeca en de vervoersector gaat het voorspoedig.

De gunstige groeicijfers ten spijt nam het aantal ww-uitkeringen in Groot Amsterdam in september wel toe (1,4 procent). Haarlemmermeer was een positieve uitzondering. Daar bleef het aantal ww-uitkeringen nagenoeg gelijk.

Opmerkelijk is dat de regio Haarlem wel profiteerde van de economische groei in Amsterdam. In Haarlem nam het aantal werklozen wel af. Landelijk was er een daling van 0,6 procent ww-uitkeringen afgelopen maand.