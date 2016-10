Bommen vlak onder maaiveld

Foto Bart Boele Projectleider Hugo Hillen van Heijmans geeft burgemeester Weterings ter plaatse tekst en uitleg.

RIJSENHOUT - Diep liggen ze niet, de blindgangers. Dertig centimeter onder het maaiveld soms. ,,In een van de bommen hebben we een stuk ploegschaar gevonden. Daar keek de loonwerker die hier jaren werkte wel van op.’’

Door Bart Boele b.boele@hollandmediacombinatie.nl - 21-10-2016, 7:29 (Update 21-10-2016, 7:29)

In de akker op de hoek van de Aalsmeerderweg en de Bennebroekerweg in Rijsenhout zijn tot nu toe negentien niet-ontplofte bommen gevonden: achttien Duitse 250-ponders en één van de geallieerden. Burgemeester Theo Weterings was donderdag ter plaatse om zich, ook met het oog op de veiligheid...