Meer maaien kost 75 mille

HOOFDDORP - Het alsnog maaien van gras en onkruid op speelplaatsen en hondenvelden heeft de gemeente 75.000 euro gekost.

Door Bart Boele - 20-10-2016, 18:05 (Update 20-10-2016, 18:05)

Met het nieuwe maaibeleid - een kwart minder maaien - wilde de gemeente 371.000 euro per jaar besparen. Toen de inwoners de gevolgen daarvan zagen, waren de protesten niet van de lucht. Het regende protesten bij de gemeente. Ook de gemeenteraad raakte enigszins verontrust over de gevolgen van het besluit waar de raad zelf mee had ingestemd.

Besloten werd daarom op speelplaatsen, hondenvelden, bij...