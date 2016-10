Drive-in bioscoop op Circuit Zandvoort

ZANDVOORT - Het Circuit Park Zandvoort is zaterdagavond het unieke decor voor een avondje film kijken. In de gelegenheids-bioscoop zijn die avond twee films te zien op het grote doek: Zootropolis en The Jungle Book.

Door Richard Stekelenburg - 20-10-2016, 16:32 (Update 20-10-2016, 16:32)

Film kijken op het Circuit Park doe je natuurlijk wel mét de auto. Het gaat dan ook om een drive-in bioscoop. Kaarten kosten 20,- euro per personenauto per filmvoorstelling. Ze zijn vooraf te koop bij VVV Zandvoort. Wie op zaterdag zelf ter plekke nog een kaartje wil kopen wordt verzocht vooraf contact op te nemen via telefoonnummer 023-5717947. Dit alles in verband met de unieke logistiek die dit evenement met zich meebrengt.

Om 18.30 uur begint de vroege voorstelling. Dan wordt Dinsneys 3D-animatiefilm Zootropolis vertoont in de Nederlandse vertaling. In dierenstad Zootropolis wil konijn Judy Hopps bij de politie komen werken. Om te slagen moet ze samenwerken met sluwe vos en oplichter Nick Wilde.

Als de auto’s van de vroege vertoning de arena hebben verlaten en de nieuwe bezoekers staan op hun plek, begint om 21.15 uur Disneys jongste versie van The Jungle Book.