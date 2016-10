Broodrooster vat vlam in woning Zwanenburg

ZWANENBURG - In een woning aan de Inlaag in Zwanenburg is donderdagochtend brand uitgebroken. In het pand had even na half twaalf een broodrooster vlam gevat. Ook een Senseo-apparaat dat ernaast stond is door de hitte in brand gevlogen.

De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen en de apparatuur naar buiten te halen. De jongen die in de woning aanwezig was is even nagekeken door ambulancepersoneel maar raakte gelukkig niet gewond.

De woning is met een grote overdrukventilator geventileerd.