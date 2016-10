'Ik heb twee keer met buks in de lucht geschoten'

Het centrum van Nieuw-Vennep.

NIEUW-VENNEP - Avond aan avond veroorzaakt een groep jongeren overlast in het centrum van Nieuw-Vennep. En de politie? ,,Ja, ze rijden er een paar keer langs. Maar die doen er niets tegen.’’

Door Hein Flach - 20-10-2016, 7:00 (Update 20-10-2016, 7:43)

De 43-jarige Venneper was het zat. Dus nam hij maandagavond het heft in eigen hand. Hij pakte zijn luchtbuks, liep de straat op, naar de groep toe en schoot twee keer in de lucht. ,,Ik heb ze sindsdien niet meer gezien.’’

Tralies

Zelf heeft hij een tijdje naar de binnenkant van de...