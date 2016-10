Bootje vliegt in brand in Vijfhuizen

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

VIJFHUIZEN - In de Ringvaart aan de Vijfhuizerdijk in Vijfhuizen is maandag een bootje uitgebrand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

De brand werd rond 12:45 uur ontdekt. Ondanks de inspanningen van de brandweer kon niet voorkomen worden dat de boot helemaal zou uitbranden.

Door de bluswerkzaamheden was de Vijfhuizerdijk tussen de N232 en Vijfhuizen afgesloten voor verkeer. De eigenaar van de brand was bij het uitbreken van de brand niet op zijn bootje aanwezig. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is geweest, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.