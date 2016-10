Overlast scootergroepen Haarlemmermeer verwacht

HOOFDDORP - Het aantal klachten over jeugdoverlast is al jaren stabiel in Haarlemmermeer. Toch verwacht HAP-wethouder Marjolein Steffens de komende jaren een mogelijke toename.

Door Bart Boele - 19-10-2016, 12:58 (Update 19-10-2016, 13:41)

'Mensen zijn gewoon soms bang voor een groep jongeren'

,,In de wijken waar nu veel kinderen wonen, heb je straks veel jongeren die scooter mogen rijden. Daar moeten we de komende jaren een oplossing voor bedenken, want die jongeren gaan elkaar opzoeken’’, aldus Steffens.

Zij zet in op de manier waarop mensen met jongeren in gesprek gaan. ,,Het is zaak daarvoor de goede toon te vinden. Dat is moeilijk, want mensen zijn gewoon soms bang voor een groep jongeren. Terwijl als de jongeren worden aangesproken op hun gedrag vaak zeggen: ’als omwonenden dat tegen ons hadden gezegd hadden we er rekening mee kunnen houden’.’’

Uit een overzicht van de gemeente blijkt dat er een lichte toename is van overlastmeldingen. Van januari tot september 2012 ging het om 990 meldingen, in dezelfde periode dit jaar werden het er 1.067. Het jaar 2014 staat bovenaan met 1.191 meldingen.

Burgemeester Theo Weterings wil die cijfers wel nuanceren. ,,Voorheen kwamen de klachten binnen bij de politie die ze registreerde. Maar de laatste tijd zien we dat veel mensen hun klacht bij de gemeente indienen. Die werden tot nu toe niet geregistreerd, dat doen we dit jaar voor het eerst.

Haarlemmermeer pakt overlastsituaties aan met een samenwerking van wijkagent, jongerenwerk, straatcoach en handhavers. In de praktijk blijkt dat goed te werken. Door persoonlijk contact met de jongeren te leggen en omwonenden aan te spreken, wordt de soms verhitte sfeer genormaliseerd.