Christenunie-SGP: ETO kost half miljoen per jaar

HOOFDDORP - De gemeente Haarlemmermeer betaalt twee jaar 195.000 euro om een faillissement van stichting ETO te voorkomen, maar in feite steekt de gemeente een half miljoen per jaar in de exploitatie van het honkbalcomplex in Hoofddorp. Dat stelt Koos de Vries van Christenunie-SGP.

Door Bart Boele - 19-10-2016, 12:57 (Update 19-10-2016, 13:08)

De 195.000 euro die Haarlemmermeer nu extra betaalt is nodig om de stichting op de been te houden. Maar, zegt De Vries, de gemeente zorgt ook voor het onderhoud van de honkbalveld en andere zaken.

Dat is 1,5 ton per jaar. ETO heeft de noodzakelijke afschrijvingen van de gemeente moeten schrappen. Daardoor kan de stichting niet sparen voor een nieuw clubgebouw, terwijl dat op termijn wel nodig is. Het gaat om 1,5 ton afschrijving per jaar.

Toch weer geld naar ETO

Met de rug tegen de muur geeft de gemeente Haarlemmermeer nog twee jaar 190.000 euro aan stichting ETO.

De Vries telt die bedragen bij elkaar op en komt tot de conclusie dat Haarlemmermeer een half miljoen per jaar in ETO steekt.

,,Wat ik erg jammer vind is de ongenuanceerde manier van schetsen van de situatie door wethouder Reneman als we als gemeenteraad de kraan dicht zouden draaien’’, aldus De Vries. ,,Het geeft de indruk dat er forse druk nodig was om de raad over de streep te krijgen.’’

Volgens De Vries heeft Reneman een verkeerde voorstelling van zaken gegeven.

,,De wethouder gaf op de gevolgen van een faillissement aan dat dan de curator mogelijk commerciële activiteiten zou starten, die een groot BTW-probleem zouden veroorzaken. Maar een curator er is voor de belangen van de schuldeiser(s), in dit geval BNG en gemeente. Hij zal dus juist alles doen om zoveel mogelijk geld eruit te halen voor de gemeente’’, aldus De Vries.